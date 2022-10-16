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Ловрен объяснил, почему «Зенит» в гостях играет хуже, чем дома

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Защитник и капитан «Зенита» Деян Ловрен объяснил, почему его команда в гостях играет хуже, чем дома.
Ловрен объяснил, почему «Зенит» в гостях играет хуже, чем дома
  • Gettyimages.ru

«Я тоже периодически задаю себе этот вопрос. Моё мнение: мы порой теряем внимание, фокус при завершении атак. Немного самоуверенны, что гол дастся нам легко, и это совершенно точно нам мешает. Бывает, «Зенит» начинает глубоко садиться в оборону, потом долго из неё выходит, теряя драгоценные минуты. В такие моменты нужно вспоминать свои домашние ощущения, когда мы играем дома в стремлении порадовать своих болельщиков хорошей игрой и результатом», — приводит слова Ловрена «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне петербургский клуб провёл восемь матчей в гостях, одержал три победы, потерпел два поражения и три раза сыграл вничью.

После 12 туров Российской премьер-лиги сине-бело-голубые набрали 30 очков и занимают первое место в турнирной таблице.

Ранее защитник ЦСКА Мойзес не согласился с тем, что «Зенит» — непобедимая команда в России.

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