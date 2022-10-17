Лунин о дебюте в Эль-Классико: самый счастливый человек в мире

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал свой дебют в Эль-Классико с каталонской «Барселоной».

«Ещё с детства я мечтал сыграть в Эль-Классико. Это невозможно передать словами. Сейчас я самый счастливый человек в мире», — цитирует Лунина Madrid Xtra.

«Реал» на своём поле нанёс поражение «Барселоне» в матче девятого тура чемпионата Испании по футболу. Игра на поле «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Карло Анчелотти.

Ранее сообщалось, что «Барселона» недосчитается €21 млн в случае вылета из Лиги чемпионов.