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«Барселона» не досчитается €21 млн в случае вылета из Лиги чемпионов

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Каталонская «Барселона» не досчитается €21 млн призовых, если не преодолеет групповую стадию Лиги чемпионов.
«Барселона» не досчитается €21 млн в случае вылета из Лиги чемпионов
  • Gettyimages.ru

По информации Mundo Deportivo, клуб в таком случае финансово пострадает и будет вынужден продать игроков. Отмечается, что руководство включило в финансовый прогноз попадание в четвертьфинал европейского турнира.

Каталонцы с четырьмя очками идут на третьей строчке в группе C. Лидером является «Бавария» (12 очков). «Интер» — второй (семь очков).

Ранее Хави заявил, что «Барселона» не заслуживает выступать в Лиге чемпионов.

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