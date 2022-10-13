«Барселона» не досчитается €21 млн в случае вылета из Лиги чемпионов

Каталонская «Барселона» не досчитается €21 млн призовых, если не преодолеет групповую стадию Лиги чемпионов.

По информации Mundo Deportivo, клуб в таком случае финансово пострадает и будет вынужден продать игроков. Отмечается, что руководство включило в финансовый прогноз попадание в четвертьфинал европейского турнира.

Каталонцы с четырьмя очками идут на третьей строчке в группе C. Лидером является «Бавария» (12 очков). «Интер» — второй (семь очков).

Ранее Хави заявил, что «Барселона» не заслуживает выступать в Лиге чемпионов.