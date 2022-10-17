«Ливерпуль» осудил кричалки фанатов «Манчестер Сити» о трагедиях на стадионах

В «Ливерпуле» выступили с заявлением, в котором осудили оскорбительные кричалки фанатов «Манчестер Сити» о трагедиях на футбольных стадионах, звучавших с трибун во время матча 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Мы глубоко разочарованы тем, что во время сегодняшней игры на «Энфилде» из гостевых секторов были слышны оскорбительные кричалки о трагедиях на футбольных стадионах. Мы знаем, какое влияние такое поведение оказывает на семьи, выживших и всех, кто связан с такими бедствиями», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Отмечается, что вестибюль в гостевой секции также подвергся вандализму из-за граффити аналогичного характера. В «Ливерпуле» уже работают с соответствующими властями и «Ман Сити» над тем, чтобы эти кричалки полностью исчезли из футбола.

В мае 1985 года перед началом финала Лиги чемпионов УЕФА между «Ювентусом» и «Ливерпулем» на стадионе «Эйзель» в результате столкновений фанатов произошло обрушение стены одной из трибун, погибло 39 человек, сотни человек получили ранения.

В апреле 1989 года в результате давки на стадионе «Хиллсборо» во время полуфинального матча Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест». Погибло 97 ливерпульских болельщиков, а ранения разной степени тяжести получили более 700 человек.

Ранее сообщалось, что фанаты «Селтика» скандировали оскорбительные речи во время минуты аплодисментов в память о Елизавете II перед матчем с «Сент-Миррен».