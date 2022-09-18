Фанаты «Селтика» скандировали оскорбительную кричалку о Елизавете II

Фанаты «Селтика» скандировали оскорбительные речи во время минуты аплодисментов в память о Елизавете II перед матчем с «Сент-Миррен».

Болельщики шотландского клуба кричали: «Если ненавидишь королевскую семью, похлопай». В это время футболисты и тренеры аплодировали в память о королеве. Также фанаты вывесили баннер с этой же фразой на своей трибуне.

Королева Великобритании умерла в возрасте 96 лет, она правила страной более 70 лет. 8 сентября днём она мирно скончалась в замке Балморал в Шотландии.

Ранее стала известна дата матча второго тура Лиги Европы УЕФА между «Арсеналом» и ПСВ, который был отложен из-за похорон Елизаветы II.