военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Матч между «Арсеналом» и ПСВ, отложенный из-за похорон Елизаветы II, пройдёт 20 октября

Короткая ссылка
Стала известна дата матча второго тура Лиги Европы УЕФА между «Арсеналом» и ПСВ, который был отложен из-за похорон Елизаветы II.
Матч между «Арсеналом» и ПСВ, отложенный из-за похорон Елизаветы II, пройдёт 20 октября
  • Gettyimages.ru
  • © Christian Kaspar-Bartke

Игра состоится 20 октября. В связи с этим на неопределённое время перенесён матч АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Сити», который был запланирован на 19 октября.

Королева Великобритании умерла в возрасте 96 лет, она правила страной более 70 лет. 8 сентября днём она мирно скончалась в замке Балморал в Шотландии.

В связи с её кончиной были перенесены матчи АПЛ и еврокубков. В Великобритании объявлен период национального траура, который продлится десять дней.

Ранее сообщалось, что прерванные из-за смерти Елизаветы II матчи АПЛ возобновятся 16 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить