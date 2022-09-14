Матч между «Арсеналом» и ПСВ, отложенный из-за похорон Елизаветы II, пройдёт 20 октября

Стала известна дата матча второго тура Лиги Европы УЕФА между «Арсеналом» и ПСВ, который был отложен из-за похорон Елизаветы II.

Игра состоится 20 октября. В связи с этим на неопределённое время перенесён матч АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Сити», который был запланирован на 19 октября.

Королева Великобритании умерла в возрасте 96 лет, она правила страной более 70 лет. 8 сентября днём она мирно скончалась в замке Балморал в Шотландии.

В связи с её кончиной были перенесены матчи АПЛ и еврокубков. В Великобритании объявлен период национального траура, который продлится десять дней.

Ранее сообщалось, что прерванные из-за смерти Елизаветы II матчи АПЛ возобновятся 16 сентября.