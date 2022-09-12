Прерванные из-за смерти Елизаветы II матчи АПЛ возобновятся 16 сентября

Матчи седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) возобновятся 16 сентября.

Семь из десяти матчей восьмого тура чемпионата Англии по футболу пройдут согласно календарю, сообщается на официальном сайте АПЛ.

Уточняется, что во всех матчах, которые состоятся во время национального траура, на стадионах будет отдаваться дань уважения королеве.

Королева Великобритании умерла в возрасте 96 лет, она правила страной более 70 лет. 8 сентября днём она мирно скончалась в замке Балморал в Шотландии.

В Великобритании начался период национального траура, который продлится десять дней.

Ранее сообщалось, что матчи восьмого тура чемпионата Англии не планируют переносить.