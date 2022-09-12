Матчи восьмого тура чемпионата Англии не планируют переносить
- AFP
Матчи восьмого тура Английской премьер-лиги пройдут по расписанию, сообщает Футбольная ассоциация Англии (FA) в Twitter.
Восьмой тур чемпионата Англии должен пройти с 16 по 18 сентября.
Напомним, что игры седьмого тура АПЛ были перенесены из-за траура по поводу смерти королевы Елизаветы II.
Королева Великобритании умерла в возрасте 96 лет, она правила страной более 70 лет. 8 сентября днём она мирно скончалась в замке Балморал в Шотландии.
В Великобритании начался период национального траура, который продлится десять дней.
Ранее сообщалось, что матч «Арсенал» — ПСВ отложен из-за нехватки полицейских перед похоронами Елизаветы II.