Матчи восьмого тура чемпионата Англии не планируют переносить

Игры восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ), вероятнее всего, пройдут по расписанию.

Матчи восьмого тура Английской премьер-лиги пройдут по расписанию, сообщает Футбольная ассоциация Англии (FA) в Twitter.

Восьмой тур чемпионата Англии должен пройти с 16 по 18 сентября.

Напомним, что игры седьмого тура АПЛ были перенесены из-за траура по поводу смерти королевы Елизаветы II.

Королева Великобритании умерла в возрасте 96 лет, она правила страной более 70 лет. 8 сентября днём она мирно скончалась в замке Балморал в Шотландии.

В Великобритании начался период национального траура, который продлится десять дней.

Ранее сообщалось, что матч «Арсенал» — ПСВ отложен из-за нехватки полицейских перед похоронами Елизаветы II.