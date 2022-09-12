Матч «Арсенал» — ПСВ отложен из-за нехватки полицейских перед похоронами Елизаветы II
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Игра, которая должна была пройти 15 сентября, отложена на неопределённую дату, сообщает официальный сайт УЕФА. Отмечается, что решение было принято из-за того, что ресурсы полиции будут серьёзно ограничены перед похоронами королевы Елизаветы II.
Королева Великобритании умерла в возрасте 96 лет, она правила страной более 70 лет. 8 сентября днём она мирно скончалась в замке Балморал в Шотландии.
В Великобритании начался период национального траура, который продлится десять дней.
Ранее пресс-служба АПЛ сообщила о переносе матчей седьмого тура чемпионата Англии.