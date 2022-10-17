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Хаджи — об игре «Спартака» в обороне: нельзя в таких играх детские ошибки допускать

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Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался об игре московской команды в матче 13-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.

«Нельзя в таких играх детские ошибки допускать. Этот Мевля!.. Когда он в Питере‑то играл, невозможно было смотреть без содрогания, а здесь вообще что‑то непонятное. Разве так можно? Несуразица какая‑то», — цитирует Хаджи «Матч ТВ».

Он также отметил, что игра в целом получилась очень боевой. По его словам, у красно-белых были очень хорошие голы, но в защите есть проблемы.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. В составе армейского клуба дубль оформил Фёдор Чалов (17-я и 70-я минуты). У «Спартака» голы на счету Антона Зиньковского (53-я) и Александра Соболева (58-я).

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, когда полузащитник команды Виктор Мозес вернётся в расположение красно-белых.

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