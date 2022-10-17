Мележиков: Мозес должен вернуться в расположение «Спартака» в конце октября

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, когда полузащитник команды Виктор Мозес вернётся в расположение красно-белых.

«Я уже говорил. В конце октября должен вернуться в «Спартак». Восстанавливается, заканчивает первый этап реабилитации, приезжает в команду и в её составе будет продолжать реабилитацию», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

31-летний нигериец получил травму в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала». 17 августа он перенёс операцию. Срок его восстановления после травмы — около полугода.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался о травме полузащитника московской команды Наиля Умярова.