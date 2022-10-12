Баженов — о травме Умярова: при всём уважении, потеря Мозеса для «Спартака» серьёзнее

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался о травме полузащитника московской команды Наиля Умярова.

«Сейчас игроки «Спартака» все плюс-минус в форме, но травма Умярова — потеря для «Спартака». Наилю здоровья, мы его ждём, он нужный и важный игрок для команды», — цитирует Баженова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что на позиции травмированного Умярова может сыграть Руслан Литвинов. По его словам, он не видит Литвинова в основном составе на позиции опорного полузащитника.

«При всём уважении к Наилю, но потеря Мозеса объективно серьёзнее», — заключил Баженов.

22-летний футболист является воспитанником ФК «Чертаново». За красно-белых Умяров провёл 96 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Дерби между столичными командами состоится 16 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — на четвёртом (24).

Ранее в «Спартаке» прокомментировали новость, что Умяров пропустит дерби с ЦСКА из-за травмы.