Баженов — о травме Умярова: при всём уважении, потеря Мозеса для «Спартака» серьёзнее
- Legion-Media
«Сейчас игроки «Спартака» все плюс-минус в форме, но травма Умярова — потеря для «Спартака». Наилю здоровья, мы его ждём, он нужный и важный игрок для команды», — цитирует Баженова «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что на позиции травмированного Умярова может сыграть Руслан Литвинов. По его словам, он не видит Литвинова в основном составе на позиции опорного полузащитника.
«При всём уважении к Наилю, но потеря Мозеса объективно серьёзнее», — заключил Баженов.
22-летний футболист является воспитанником ФК «Чертаново». За красно-белых Умяров провёл 96 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.
Дерби между столичными командами состоится 16 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — на четвёртом (24).
Ранее в «Спартаке» прокомментировали новость, что Умяров пропустит дерби с ЦСКА из-за травмы.