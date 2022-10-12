В «Спартаке» прокомментировали новость, что Умяров пропустит дерби с ЦСКА из-за травмы

В пресс-службе «Спартака» отреагировали на новость, что полузащитник красно-белых Наиль Умяров пропустит дерби с ЦСКА из-за травмы.

«Все комментарии на тему состояния здоровья игроков появляются после окончательного подтверждения диагноза по согласованию с медицинским штабом. На данный момент окончательно говорить о состоянии Умярова мы не можем», — приводит слова главы пресс-службы клуба Дмитрия Зеленова «Чемпионат».

22-летний футболист является воспитанником ФК «Чертаново». За красно-белых Умяров провёл 96 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Дерби между столичными командами состоится 16 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — на четвёртом (24).

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Умяров пропустит дерби с ЦСКА из-за травмы.