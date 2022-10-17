Осимхен: Кварацхелия только начинает, на тренировках он ещё лучше

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен поделился эмоциями от игры одноклубника Хвичи Кварацхелии в матче десятого тура чемпионата Италии по футболу с «Болоньей».

«Я очень рад за Хвичу, он заслуживает всё, что сейчас получает. И он только начинает, ребята, вы ничего толком не видели, на тренировках он ещё лучше», — цитирует Осимхена Corriere dello Sport.

Встреча в Неаполе завершилась со счётом 3:2.

В составе болонского клуба мячи забили Джошуа Зиркзее (41-я минута) и Муса Барроу (52-я). В «Наполи» отличились Жуан Жесус (45-я), Ирвин Лосано (49-я) и Виктор Осимхен (69-я), забивший с передачи Хвичи Кварацхелии.

21-летний нападающий набрал 15 очков по системе «гол + пас» в 14 матчах за «Наполи».

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о Кварацхелии.