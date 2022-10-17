Оливейра сообщил, что перенёс операцию по коррекции зрения

Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра высказался о предстоящем поединке за титул в лёгком весе с россиянином Исламом Махачевым.

«Меня прооперировали, теперь зрение на 100% идеальное, я всё вижу. Нокаутирую Ислама в первом раунде, а потом мы отпразднуем это. Махачев идёт по проторённой тропе, по следам Хабиба. Да, он очень успешен, но кого из топ-5 он побеждал?» — цитирует Оливейру Sports Illustrated.

Махачев сразится с бразильцем 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби. Бразильский боец потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу над Джастином Гейджи, титул остался вакантным.

Ранее Махачев заявил, что на протяжении своей карьеры часто сталкивается с недооценкой со стороны топовых бойцов лёгкого дивизиона.