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Махачев признался, что часто сталкивается с недооценкой со стороны топовых бойцов

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Российский боец UFC Ислам Махачев заявил, что на протяжении своей карьеры часто сталкивается с недооценкой со стороны топовых бойцов лёгкого дивизиона.
Махачев признался, что часто сталкивается с недооценкой со стороны топовых бойцов
  • Gettyimages.ru

«Всю карьеру у меня была одна проблема. Все эти топовые бойцы избегают меня уже много лет. Но это не моя ошибка, я просто дерусь против того, кого мне дают. Я не выбираю соперников. И теперь моя проблема будет решена. Я стану чемпионом, и они будут называть меня им», — заявил боец в интервью Shak MMA.

Махачев сразится с бразильцем Чарльзом Оливейрой 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби. Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу над Джастином Гэйджи, титул остался вакантным.

Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что современные единоборства переживают упадок.

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