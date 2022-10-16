Пашинин обратился к фанатам «Локомотива» после назначения в тренерский штаб

Олег Пашинин высказался о назначении помощником исполняющего обязанности главного тренера московского «Локомотива».

«Я хотел бы, конечно, поблагодарить всех болельщиков «Локомотива». Они прекрасно знают, что они особенные», — цитирует Пашинина пресс-служба «Локо».

По его словам, практически у любой команды бывают ситуации на жизненном пути, когда всё не так-то здорово. Пашинин подчеркнул, что в такие моменты проявляется настоящее отношение всех, кто неравнодушен к «Локомотиву».

«Мне бы хотелось попросить всех максимально поддерживать команду в этот момент», — добавил тренер.

Пашинин и Дмитрий Лоськов вошли в тренерский штаб команды. Специалисты заняли должности помощников исполняющего обязанности главного тренера Андрея Фёдорова.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» согласовал трёхлетний контракт с Михаилом Галактионовым.