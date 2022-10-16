«Чемпионат»: «Локомотив» согласовал трёхлетний контракт с Галактионовым

«Локомотив» согласовал трёхлетний контракт с главным тренером «Пари НН» Михаилом Галактионовым, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, назначение 38-летнего специалиста на пост главного тренера московского клуба произойдёт либо после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН» — «Зенит», либо перед зимней паузой.

Отмечается, что этот вопрос окончательно решится в понедельник, 17 октября.

В воскресенье, 16 октября, железнодорожники объявили о возвращении Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб.

После 13 туров РПЛ красно-зелёные набрали 12 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных хочет пригласить в московский клуб бывших менеджеров академии «Чертаново» Дмитрия Поляцкина и Сергея Хабарова.