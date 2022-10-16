Зиньковский рассказал, что Абаскаль дал установку «уничтожить» фланг в матче с ЦСКА
«Абаскаль после перерыва сказал выйти и «уничтожить» фланг. Моментами получалось, моментами — нет. Всё равно не так вошёл в игру. Было тяжело. Хорошо, что удалось отличиться и помочь команде. Всего лишь очко, мы хотели победить», — цитирует Зиньковского «Матч ТВ».
Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2.
В составе армейского клуба дубль оформил Фёдор Чалов (17-я и 70-я минуты). У «Спартака» голы на счету Антона Зиньковского (53-я) и Александра Соболева (58-я).
«Спартак» с 26 очками поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).
Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил работу бригады главного арбитра Сергея Карасёва в столичном дерби.