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Зиньковский рассказал, что Абаскаль дал установку «уничтожить» фланг в матче с ЦСКА

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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о ничьей в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Абаскаль после перерыва сказал выйти и «уничтожить» фланг. Моментами получалось, моментами — нет. Всё равно не так вошёл в игру. Было тяжело. Хорошо, что удалось отличиться и помочь команде. Всего лишь очко, мы хотели победить», — цитирует Зиньковского «Матч ТВ».

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2.

В составе армейского клуба дубль оформил Фёдор Чалов (17-я и 70-я минуты). У «Спартака» голы на счету Антона Зиньковского (53-я) и Александра Соболева (58-я).

«Спартак» с 26 очками поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33). 

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил работу бригады главного арбитра Сергея Карасёва в столичном дерби.

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