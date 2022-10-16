Федотов объяснил, почему ЦСКА провалил начало второго тайма со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результат матча столичного дерби в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу со «Спартаком».

«Не сказал бы, что не вышли на второй тайм. Сработали плохо на левом фланге, позволили Зиньковскому нанести удар. Во втором голе позволили сопернику нанести удар. Но потом не развалились, смогли сравнять счёт», — цитирует Федотова «Чемпионат».

По его словам, в первом тайме армейская команда доминировала, создавала опасные моменты.

«Был миллион предпосылок забить. Но итог можно считать закономерным», — сказал Федотов.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2.

В составе армейского клуба дубль оформил Фёдор Чалов (17-я и 70-я минуты). У «Спартака» голы на счету Антона Зиньковского (53-я) и Александра Соболева (58-я).

«Спартак» с 26 очками поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что Соболев и Чалов играют на европейском уровне.