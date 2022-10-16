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Канчельскис считает, что Соболев и Чалов играют на европейском уровне

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о ничьей в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Спартаком».
Канчельскис считает, что Соболев и Чалов играют на европейском уровне
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  • © ПФК ЦСКА Москва

«Ничья в пользу «Зенита». В принципе футбол зажигательный показали, хоть и много ошибок было со стороны обеих команд. Соболев и Чалов наконец-то возмужали, рад за них. Играют на европейском уровне», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. В составе армейского клуба дубль оформил Фёдор Чалов (17-я и 70-я минуты). У «Спартака» голы на счету Антона Зиньковского (53-я) и Александра Соболева (58-я).

Ранее бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что полузащитник ЦСКА Никита Ермаков должен был получить красную карточку в матче с красно-белыми.

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