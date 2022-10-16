Узнать больше

Абаскаль — о матче с ЦСКА: жаль, что «Спартак» не смог довести дело до победы

Короткая ссылка
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о ничейном результате в столичном дерби с ЦСКА в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу.
Абаскаль — о матче с ЦСКА: жаль, что «Спартак» не смог довести дело до победы
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

«Было много разных эпизодов, можно было даже проиграть, но мы смотрим вперёд. Жаль, что не смогли довести дело до победы, хотя вели в счёте. Должны извлечь из этого матча положительные моменты», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Вместе с тем он подчеркнул, что футболисты «Спартака» показывают характер в каждой игре.

«Так бывает, что футбол даёт тебе, а потом забирает. Очень тяжёлая игра. Нашим игрокам было очень трудно делать подборы после длинных передач Акинфеева. Когда мы завладели мячом, нам удавалось показывать свой футбол», — сказал испанский специалист.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. 

В составе армейского клуба дубль оформил Фёдор Чалов (17-я и 70-я минуты). У «Спартака» голы на счету Антона Зиньковского (53-я) и Александра Соболева (58-я).

«Спартак» с 26 очками поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).  

Ранее сообщалось, что Соболев стал первым игроком «Спартака» за 67 лет, который смог отличиться в семи матчах подряд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить