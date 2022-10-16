Федун — о матче между «Спартаком» и ЦСКА: дерби с большой буквы
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«Было прекрасное дерби, достаточно высокое качество игры для нашего чемпионата. На мой взгляд, это было дерби с большой буквы», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».
По его словам, он очень рад, что красно-белые смогли перебороть то напряжение, которое было с первого тайма, и во втором показать нормальную игру.
Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. Красно-белые с 26 очками поднялись на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).
Ранее бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов высказался о спорном эпизоде с возможным пенальти в ворота ЦСКА в первом тайме матча 13-го тура чемпионата России со «Спартаком».