Федун — о матче между «Спартаком» и ЦСКА: дерби с большой буквы

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ничью с ЦСКА (2:2) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Было прекрасное дерби, достаточно высокое качество игры для нашего чемпионата. На мой взгляд, это было дерби с большой буквы», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

По его словам, он очень рад, что красно-белые смогли перебороть то напряжение, которое было с первого тайма, и во втором показать нормальную игру.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. Красно-белые с 26 очками поднялись на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов высказался о спорном эпизоде с возможным пенальти в ворота ЦСКА в первом тайме матча 13-го тура чемпионата России со «Спартаком».