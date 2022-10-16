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Федун — о матче между «Спартаком» и ЦСКА: дерби с большой буквы

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Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ничью с ЦСКА (2:2) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Федун — о матче между «Спартаком» и ЦСКА: дерби с большой буквы
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Было прекрасное дерби, достаточно высокое качество игры для нашего чемпионата. На мой взгляд, это было дерби с большой буквы», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

По его словам, он очень рад, что красно-белые смогли перебороть то напряжение, которое было с первого тайма, и во втором показать нормальную игру.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. Красно-белые с 26 очками поднялись на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов высказался о спорном эпизоде с возможным пенальти в ворота ЦСКА в первом тайме матча 13-го тура чемпионата России со «Спартаком».

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