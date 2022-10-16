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Хусаинов: было чётко видно, что Роша шёл и что-то Промесу выговаривал

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Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов высказался о спорном эпизоде с возможным пенальти в ворота ЦСКА в первом тайме матча 13-го тура чемпионата России со «Спартаком».
Хусаинов: было чётко видно, что Роша шёл и что-то Промесу выговаривал
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«В эпизоде с Промесом VAR вмешался, поскольку всё происходило за спиной арбитра, он просто не мог этого увидеть. Здесь было чётко видно, что Роша шёл и что-то Промесу выговаривал, а также локтем заехал в грудь. Спартаковец исподтишка ударил обидчика, а он изобразил попадание с двух ног», — цитирует Хусаинова РИА Новости.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. В составе армейского клуба дубль оформил Фёдор Чалов (17-я и 70-я минуты). У «Спартака» голы на счету Антона Зиньковского (53-я) и Александра Соболева (58-я).

Красно-белые с 26 очками поднялись на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33). 

Ранее бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о действиях защитника клуба Руслана Литвинова в эпизоде с голом нападающего армейцев Фёдора Чалова в матче 13‑го тура чемпионата России.

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