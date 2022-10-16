Карраскаль назвал «жёстким» первый тайм матча со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился эмоциями от первого тайма матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Действительно, очень жёсткий матч. Высокий накал страстей. Обе команды хотят выиграть, поэтому эмоции зашкаливают», — цитирует Карраскаля «Матч ТВ».

По его словам, армейцы предельно сконцентрированы и собраны и стараются использовать игровые моменты.

Игра проходит на «ВЭБ Арене». Главный арбитр встречи Сергей Карасёв. Счёт в матче 1:1.

Ранее бывший арбитр Игорь Федотов поделился мнением о возможном удалении Квинси Промеса в столичном дерби ЦСКА — «Спартак».