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Карраскаль назвал «жёстким» первый тайм матча со «Спартаком»

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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился эмоциями от первого тайма матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
Карраскаль назвал «жёстким» первый тайм матча со «Спартаком»
  • Gettyimages.ru

«Действительно, очень жёсткий матч. Высокий накал страстей. Обе команды хотят выиграть, поэтому эмоции зашкаливают», — цитирует Карраскаля «Матч ТВ».

По его словам, армейцы предельно сконцентрированы и собраны и стараются использовать игровые моменты.

Игра проходит на «ВЭБ Арене». Главный арбитр встречи Сергей Карасёв. Счёт в матче 1:1.

Ранее бывший арбитр Игорь Федотов поделился мнением о возможном удалении Квинси Промеса в столичном дерби ЦСКА — «Спартак».

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