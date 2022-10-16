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Арбитр Федотов: никакого удаления Промеса в игре с ЦСКА не было

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Бывший арбитр Игорь Федотов поделился мнением о возможном удалении Квинси Промеса в столичном дерби ЦСКА — «Спартак» в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу.
Арбитр Федотов: никакого удаления Промеса в игре с ЦСКА не было
  • Gettyimages.ru

«Никакого удаления Промеса в игре с ЦСКА не было. Роша сам заслужил жёлтую, это чистая симуляция. Надо было показывать две жёлтые: Роше и Промесу. Зачем там смотреть на красную, я не понял, видимо, Иванов хочет усилить впечатление», — цитирует Федотова «Чемпионат».

«Спартак» мог остаться в меньшинстве в самом начале игры после нарушения Квинси Промеса на Виллиане Роше. Главный арбитр Сергей Карасёв после просмотра VAR показал нидерландцу жёлтую карточку.

Счёт в матче 1:0 в пользу армейского клуба. Мяч забил Фёдор Чалов на 17-й минуте. Игра проходит на «ВЭБ Арене».

После 12 туров ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.

Ранее Гильермо Абаскаль выразил надежду, что Фёдор Чалов покажет наихудшую игру в матче со «Спартаком».

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