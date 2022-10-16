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Чалов забил первый мяч в карьере в ворота «Спартака»

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ЦСКА открыл счёт в столичном дерби в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу со «Спартаком».
Чалов забил первый мяч в карьере в ворота «Спартака»
  • Gettyimages.ru

Мяч забил Фёдор Чалов на 17-й минуте. Счёт в матче 1:0 в пользу армейского клуба.

Таким образом, Чалов записал в свой актив первый гол в ворота красно-белых. 

Игра проходит на «ВЭБ Арене». Главный арбитр встречи Сергей Карасёв.

После 12 туров ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.

Ранее Гильермо Абаскаль выразил надежду, что Фёдор Чалов покажет наихудшую игру в матче со «Спартаком».

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