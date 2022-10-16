Чалов забил первый мяч в карьере в ворота «Спартака»

ЦСКА открыл счёт в столичном дерби в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу со «Спартаком».

Мяч забил Фёдор Чалов на 17-й минуте. Счёт в матче 1:0 в пользу армейского клуба.

Таким образом, Чалов записал в свой актив первый гол в ворота красно-белых.

Игра проходит на «ВЭБ Арене». Главный арбитр встречи Сергей Карасёв.

После 12 туров ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.

Ранее Гильермо Абаскаль выразил надежду, что Фёдор Чалов покажет наихудшую игру в матче со «Спартаком».