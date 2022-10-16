Федотов рассказал, как ЦСКА будет сдерживать Промеса в матче 13-го тура РПЛ
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«Уделим ему внимание, тут без страховки не обойтись. Мы знаем его индивидуальные качества, поэтому тут важна командная работа», — цитирует Федотова «Матч ТВ».
Тренер подчеркнул, что сейчас Промес — главная звезда «Спартака», голландец забивает мячи и отдаёт результативные передачи.
Федотов также дал понять, что Константин Кучаев на одной из тренировок получил травму задней поверхности бедра, поэтому его нет даже в заявке на матч.
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдёт 16 октября на «ВЭБ Арене» в Москве. Игра начнётся в 20:00 мск.
После 12 туров РПЛ ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.
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