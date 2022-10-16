Федотов рассказал, как ЦСКА будет сдерживать Промеса в матче 13-го тура РПЛ

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о планах на столичное дерби со «Спартаком» в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу.

«Уделим ему внимание, тут без страховки не обойтись. Мы знаем его индивидуальные качества, поэтому тут важна командная работа», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Тренер подчеркнул, что сейчас Промес — главная звезда «Спартака», голландец забивает мячи и отдаёт результативные передачи.

Федотов также дал понять, что Константин Кучаев на одной из тренировок получил травму задней поверхности бедра, поэтому его нет даже в заявке на матч.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдёт 16 октября на «ВЭБ Арене» в Москве. Игра начнётся в 20:00 мск.

После 12 туров РПЛ ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.

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