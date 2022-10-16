Чалов и Карраскаль выйдут в стартовом составе ЦСКА в матче со «Спартаком»
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Нападающий армейского клуба Фёдор Чалов и атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль выйдут в стартовом составе.
С первых минут на поле появятся: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Роша, Зайнутдинов, Мойзес, Зделар, Медина, Мендес, Карраскаль, Чалов.
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдёт 16 октября на «ВЭБ Арене» в Москве. Игра начнётся в 20:00 мск.
После 12 туров РПЛ ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.
Ранее Акинфеев назвал задачу ЦСКА в дерби со «Спартаком».