Форвард «Торпедо» Лебеденко: готов отыграть ещё два сезона
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«Сколько ещё готов играть в РПЛ? Сколько мне позволят, столько и буду, уже устал отвечать на подобные вопросы. Думаю, что ещё пару сезонов готов поиграть», — цитирует Лебеденко «Спорт-Экспресс».
При этом он подчеркнул, что сначала нужно приложить все силы для того, чтобы помочь «Торпедо» сохранить прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ).
«А потом уже решать что-то на следующий год. Пока мысли только по поводу этого сезона», — добавил 39-летний форвард.
Лебеденко в матче 11-го тура РПЛ с воронежским «Факелом» (2:2) стал самым возрастным автором гола в истории турнира.
«Торпедо» с шестью очками занимает 16-е место в турнирной таблице.
Ранее Лебеденко прокомментировал результат матча с «Пари НН» 12-го тура чемпионата России по футболу.