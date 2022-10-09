Лебеденко — о матче с «Пари НН»: нужно больше создавать опасных моментов

Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко прокомментировал результат матча с «Пари НН» 12-го тура чемпионата России по футболу.

«Нам надо набирать три очка, создавать моменты, играть более агрессивно впереди. Мы создаём мало моментов, поэтому мы — команда, которая меньше всех забивает. Надо работать и прибавлять», — цитирует Лебеденко «Спорт-Экспресс».

«Торпедо» и «Пари НН» на стадионе «Лужники» сыграли вничью (0:0).

Чёрно-белые во втором тайме остались в меньшинстве после удаления Равиля Нетфуллина (75-я минута).

«Торпедо» (шесть очков) занимает 16-е место в турнирной таблице. «Пари НН» (13) располагается на десятой позиции.

Ранее Николай Савичев заявил, что у «Торпедо» есть перспектива для роста.





