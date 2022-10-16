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Жуков признался, что советуется с Акинфеевым по поводу выпуска новых песен группы «Руки Вверх!»

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Лидер группы «Руки Вверх!» певец Сергей Жуков признался, что советуется с вратарём и капитаном ЦСКА Игорем Акинфеевым по поводу выпуска новых песен.
Жуков признался, что советуется с Акинфеевым по поводу выпуска новых песен группы «Руки Вверх!»
  • РИА Новости

«Акинфеев реально для меня некое мерило того, стоит давать треку свет или нет. При этом Игорь ещё и даёт советы — предыдущая была лучше, а в этой не хватает вот этого», — приводит слова Жукова официальный сайт ЦСКА.

По словам певца, у вратаря есть возможность углядеть нечто большее в песнях.

«Как только у меня появляется новая намётка, я пишу ему: «Игорёчек, привет. Как только будешь ехать один в машине, включай». А вечером получаю полный отчёт от Игоря, что нравится, что не нравится. Если Акинфеев говорит, что 800 раз прослушал подряд, то точно надо выпускать», — рассказал он.

В воскресенье, 16 октября, состоится матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Спартак». Встреча пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве. Игра начнётся в 20:00 мск. Предстоящее дерби станет 38-м в карьере 36-летнего Акинфеева.

После 12 туров РПЛ ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.

Ранее Акинфеев назвал задачу ЦСКА в дерби со «Спартаком».

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