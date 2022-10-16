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Глава Европейских олимпийских комитетов исключил возможность выступления россиян на Европейских играх — 2023

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Глава Европейских олимпийских комитетов (EOК) Спирос Капралос исключил возможность выступления российских и белорусских спортсменов на Европейских играх 2023 года в Польше.
Глава Европейских олимпийских комитетов исключил возможность выступления россиян на Европейских играх — 2023
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«Я знаю, что этот вопрос волнует многих из вас. Поэтому я должен дать предельно чёткий ответ. Участие россиян и белорусов в Европейских играх — 2023 в нынешних условиях невозможно», — приводит слова Капралоса Inside the Games.

Европейские игры 2023 года пройдут в Кракове и Малопольском воеводстве с 21 июня по 2 июля.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

Ранее скандинавские и балтийские страны выступили против участия России в генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов.

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