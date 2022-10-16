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FIS объяснила отказ россиянам в смене спортивного гражданства

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Международная федерация лыжного спорта (FIS) объяснила причины отказа двум российским спортсменам в смене спортивного гражданства.
FIS объяснила отказ россиянам в смене спортивного гражданства
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Nettavisen, причиной отказа было то, что заявки спортсменов были поданы позднее необходимых сроков.

«Все спортсмены должны соответствовать критериям, прежде чем их заявки будут оцениваться», — заявили в FIS.

В числе критериев наличие паспорта страны, за сборную которой спортсмен хочет выступать, а также проживание в этой стране в течение минимального периода времени.

В конце февраля FIS отстранила спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований.

Ранее генеральный секретарь FIS Мишель Вион рассказал, что организация отказала двум российским спортсменам, которые хотели сменить гражданство на израильское.

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