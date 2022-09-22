В FIS отказали двум российским спортсменам, которые пытались сменить гражданство

Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион рассказал, что организация отказала двум российским спортсменам, которые хотели сменить гражданство на израильское в надежде участвовать в Кубке мира.

Имена этих спортсменов не уточняются, сообщает VG.

Вион намекнул, что отечественные лыжники могут быть допущены на Кубок мира в сезоне-2022/23. Он также заявил, что FIS точно не примет это решение без рекомендации МОК.

FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения лыжников из России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Виона о возможном допуске российских спортсменов до этапа Кубка мира сезона-2022/23.