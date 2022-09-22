военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В FIS отказали двум российским спортсменам, которые пытались сменить гражданство

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион рассказал, что организация отказала двум российским спортсменам, которые хотели сменить гражданство на израильское в надежде участвовать в Кубке мира.
В FIS отказали двум российским спортсменам, которые пытались сменить гражданство
  • AFP

Имена этих спортсменов не уточняются, сообщает VG.

Вион намекнул, что отечественные лыжники могут быть допущены на Кубок мира в сезоне-2022/23. Он также заявил, что FIS точно не примет это решение без рекомендации МОК.

FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения лыжников из России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Виона о возможном допуске российских спортсменов до этапа Кубка мира сезона-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить