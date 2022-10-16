Овечкин не забил в трёх матчах подряд на старте сезона во второй раз за карьеру в НХЛ

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не забил в трёх матчах подряд на старте сезона во второй раз за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (3:1) 37-летний россиянин отдал результативную передачу, но вновь остался без гола. Нападающий забросил шайбу в первом периоде игры, но после видеопросмотра взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Овечкин проводит свой 18-й сезон в НХЛ. Как сообщает Hockey Reference, он только раз не забивал в каждом из трёх матчей на старте — в сезоне-2012/13. Тогда его безголевая серия продлилась до четырёх встреч.

Отметим, что по итогам того сезона Овечкин забросил 32 шайбы в 48 играх и стал обладателем «Морис Ришар Трофи».

Ранее сообщалось, что передачи Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль» в НХЛ.