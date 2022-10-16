Президент «Торпедо» Геркус заявил, что тяжело воспринял поражение от «Локомотива»
«Для всей команды и для меня лично это был принципиальный матч, соответственно, поражение воспринимается очень тяжело», — цитирует Геркуса РИА Новости.
Железнодорожники обыграли «Торпедо» на стадионе «Лужники» со счётом 1:0.
«Локо» с 12 очками находится на 12-й строчке в турнирной таблице. «Торпедо» располагается на 16-м месте с шестью очками.
Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016-го до конца 2018 года.
Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров поделился эмоциями от матча с «Торпедо».