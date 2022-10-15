Фёдоров — о победе над «Торпедо»: самым главным было справиться с тем волнением, которое присутствовало

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Андрей Фёдоров поделился эмоциями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Торпедо».

«Мы приблизительно знали, во что будет играть «Торпедо»… Самым главным для нас было справиться с тем волнением, которое присутствовало несколько игр, а ребятам — показать те качества, которые у них есть», — приводит слова Фёдорова пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.

Железнодорожники в матче 13-го тура РПЛ обыграли «Торпедо». Встреча на стадионе «Лужники» завершилась победой «Локомотива» со счётом 1:0.

Железнодорожники с 12 очками находятся на 12-й строчке в турнирной таблице. «Торпедо» располагается на 16-м месте с шестью очками.

Ранее Фёдоров заявил о желании стать главным тренером железнодорожников.