Фёдоров рассказал о желании стать главным тренером «Локомотива»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Андрей Фёдоров заявил о желании стать главным тренером железнодорожников.

«Конечно, я думаю о том, чтобы стать главным тренером «Локомотива». Мы для этого и получаем футбольное образование, чтобы работать в больших клубах главными тренерами», — сказал Фёдоров в эфире канала «Матч Премьер».

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Сегодня, 15 октября, железнодорожники проводят первый матч под руководством Фёдорова. «Локомотив» встречается с подмосковным «Торпедо» в рамках 13-го тура чемпионата России.

Ранее сообщалось, что вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме впервые в сезоне-2022/23 попал в стартовый состав команды.