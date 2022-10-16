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Защитник «Челси» Джеймс не поедет со сборной Англии на ЧМ-2022 из-за травмы

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Защитник лондонского «Челси» и сборной Англии Рис Джеймс пропустит чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре из-за травмы.

«После консультации между всеми сторонами Джеймс будет проходить программу реабилитации. Футболист будет отсутствовать в течение восьми недель», — сообщает пресс-служба «Челси».

22-летний защитник травмировал колено 11 октября в матче Лиги чемпионов с «Миланом» (2:0). Джеймс провёл 15 матчей за сборную Англии.

Групповой турнир чемпионата мира — 2022 пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции. Сборная России не допущена к участию в турнире.

Ранее эмир Катара поблагодарил Россию за помощь в организации ЧМ-2022.





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