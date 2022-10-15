Личка — о поражении от «Динамо»: «Оренбург» провёл качественный матч

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о поражении от московского «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Надо сказать, что мы сыграли хороший, качественный матч. Первые 60 минут мы были лучше «Динамо». Но футбол — игра голов, и наш соперник забил больше. Тем не менее я поблагодарил команду в раздевалке», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Он признался, что после предыдущих игр в Москве со «Спартаком» и «Локомотивом» команда из Оренбурга сделала шаг вперёд.

«И я очень этому рад. Мы проиграли, но я могу сказать, что смотрю в будущее с оптимизмом», — заявил Личка.

Игра на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу столичной команды.

У «Оренбурга» дубль оформил Владимир Сычевой (25-я, 52-я минуты). В составе бело-голубых мячи забили Сергей Паршивлюк (11-я), Вячеслав Грулёв (64-я), Роберто Фернандес (81-я).

«Динамо» с 20 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 18 очками располагается на девятой позиции.

Ранее голкипер московского «Динамо» Антон Шунин оценил победу в матче 13-го тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».





