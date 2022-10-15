Шунин — о матче с «Оренбургом»: нужно выходить на поле и биться друг за друга

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин оценил победу в матче 13-го тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».

«Нужно выходить на поле и биться друг за друга. Мой выход в центр поля в первом тайме? Это техническая ошибка. Серёже Паршивлюку пожал руку в перерыве, в таких моментах партнёры и познаются», — цитирует Шунина «Спорт-Экспресс».

При этом он признался, что футболисты «Динамо» не всегда могут выполнить установки тренера.

«Есть ли понимание, что хочет видеть Йоканович? Есть, поэтому так и говорю. Нужно больше совершенствовать мастерство на тренировках и отрабатывать те моменты, которые не получаются», — добавил голкипер.

Игра на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу столичной команды.

У «Оренбурга» дубль оформил Владимир Сычевой (25-я, 52-я минуты). В составе бело-голубых мячи забили Сергей Паршивлюк (11-я), Вячеслав Грулёв (64-я), Роберто Фернандес (81-я).

«Динамо» с 20 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 18 очками располагается на девятой позиции.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» в гостях обыграл «Торпедо» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.





