Сычевой объяснил оригинальное празднование гола в матче с «Динамо»
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«Празднование первого гола? Хотел ещё раз сказать родителям, что их люблю. Только уже через телевизор. Они далеко находятся, решил сделать им приятное, — цитирует Сычевого «Матч ТВ».
На майке Сычевого под формой было написано «Мама, папа я вас люблю», а на спине красовалась фамилия Писарский. Форвард «Оренбурга» в начале чемпионата сообщил о желании взять фамилию отчима, поскольку считает его родным отцом.
Игра на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу столичной команды.
Сычевой оформил дубль, записав на свой счёт голы на 25-й, 52-й минутах.
«Динамо» с 20 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 18 очками располагается на девятой позиции.
Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу над «Оренбургом».