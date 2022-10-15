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Сычевой объяснил оригинальное празднование гола в матче с «Динамо»

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Автор дубля в ворота «Динамо» в матче 13-го тура Мир РПЛ нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой признался, что хотел сделать родителям приятное, празднуя гол.
Сычевой объяснил оригинальное празднование гола в матче с «Динамо»
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Kireev/NurPhoto

«Празднование первого гола? Хотел ещё раз сказать родителям, что их люблю. Только уже через телевизор. Они далеко находятся, решил сделать им приятное, — цитирует Сычевого «Матч ТВ».

На майке Сычевого под формой было написано «Мама, папа я вас люблю», а на спине красовалась фамилия Писарский. Форвард «Оренбурга» в начале чемпионата сообщил о желании взять фамилию отчима, поскольку считает его родным отцом.

Игра на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу столичной команды.

Сычевой оформил дубль, записав на свой счёт голы на 25-й, 52-й минутах.

«Динамо» с 20 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 18 очками располагается на девятой позиции.

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу над «Оренбургом».



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