Сычевой объяснил оригинальное празднование гола в матче с «Динамо»

Автор дубля в ворота «Динамо» в матче 13-го тура Мир РПЛ нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой признался, что хотел сделать родителям приятное, празднуя гол.

«Празднование первого гола? Хотел ещё раз сказать родителям, что их люблю. Только уже через телевизор. Они далеко находятся, решил сделать им приятное, — цитирует Сычевого «Матч ТВ».

На майке Сычевого под формой было написано «Мама, папа я вас люблю», а на спине красовалась фамилия Писарский. Форвард «Оренбурга» в начале чемпионата сообщил о желании взять фамилию отчима, поскольку считает его родным отцом.

Игра на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу столичной команды.

Сычевой оформил дубль, записав на свой счёт голы на 25-й, 52-й минутах.

«Динамо» с 20 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 18 очками располагается на девятой позиции.

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу над «Оренбургом».





