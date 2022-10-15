Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу в матче 13-го тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».

«Доволен победой и тем, что команда взяла три очка. Мы не говорим о мастерстве, которое команда проявила. Стоит говорить о характере, который показали ребята. Они отдали всё, чтобы добиться победы», — цитирует Йокановича «Спорт-Экспресс».

По его словам, защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк качественно провёл весь матч.

«У меня нет ощущения, что он бился за себя и за того парня. Сегодня он занимал позицию левого защитника, которая для него крайне привычна. Он качественно провёл матч, забил гол», — пояснил сербский специалист.

Игра на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу столичной команды.

У «Оренбурга» дубль оформил Владимир Сычевой (25-я, 52-я минуты). В составе бело-голубых мячи забили Сергей Паршивлюк (11-я), Вячеслав Грулёв (64-я), Роберто Фернандес (81-я).

«Динамо» с 20 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 18 очками располагается на девятой позиции.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» в гостях обыграл «Торпедо» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.