Нападающий «Оренбурга» Сычевой признался, что хочет сменить фамилию

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой, отметившийся хет-триком в матче второго тура чемпионата России с «Уралом», высказался о желании сменить фамилию.

«Сначала, может, и был стёб, но потом я сказал: «Сычёв — это один человек, Сычевой — другой». Думаю, лучше не сравнивать меня с ним. Фамилию я скоро поменяю на Писарский. Это фамилия отчима. Считаю его родным отцом», — цитирует Сычевого Sport24.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Газовик», завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Марцела Лички. Хет-трик оформил Сычевой (46-я, 67-я, 77-я минуты). «Урал» доигрывал матч в меньшинстве после удаления в первом тайме защитника Лео Гогличидзе (36-я).

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на хет-трик Сычевого.