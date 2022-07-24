Нападающий «Оренбурга» Сычевой признался, что хочет сменить фамилию

Короткая ссылка
Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой, отметившийся хет-триком в матче второго тура чемпионата России с «Уралом», высказался о желании сменить фамилию.

«Сначала, может, и был стёб, но потом я сказал: «Сычёв — это один человек, Сычевой — другой». Думаю, лучше не сравнивать меня с ним. Фамилию я скоро поменяю на Писарский. Это фамилия отчима. Считаю его родным отцом», — цитирует Сычевого Sport24.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Газовик», завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Марцела Лички. Хет-трик оформил Сычевой (46-я, 67-я, 77-я минуты). «Урал» доигрывал матч в меньшинстве после удаления в первом тайме защитника Лео Гогличидзе (36-я).

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на хет-трик Сычевого. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить