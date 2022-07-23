В «Оренбурге» высказались о хет-трике Сычевого в матче с «Уралом»
- РИА Новости
«Не удивлён его хет-трику и допускаю, что он не последний в РПЛ в этом сезоне. У Сычевого огромный потенциал. Он рвался в бой», — цитирует Еремякина «Спорт-Экспресс».
Игра, которая прошла на поле стадиона «Газовик», завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Марцела Лички. Хет-трик оформил Владимир Сычевой (46-я, 67-я, 77-я минуты). «Урал» доигрывал матч в меньшинстве после удаления в первом тайме защитника Лео Гогличидзе (36-я).
Ранее суперкомпьютер сделал прогноз на победителя чемпионата России по футболу сезона-2022/23.