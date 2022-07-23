В «Оренбурге» высказались о хет-трике Сычевого в матче с «Уралом»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на хет-трик нападающего Владимира Сычевого в матче второго тура чемпионата России с «Уралом» (3:0).

«Не удивлён его хет-трику и допускаю, что он не последний в РПЛ в этом сезоне. У Сычевого огромный потенциал. Он рвался в бой», — цитирует Еремякина «Спорт-Экспресс».

Игра, которая прошла на поле стадиона «Газовик», завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Марцела Лички. Хет-трик оформил Владимир Сычевой (46-я, 67-я, 77-я минуты). «Урал» доигрывал матч в меньшинстве после удаления в первом тайме защитника Лео Гогличидзе (36-я).

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