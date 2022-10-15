Сычевой продемонстрировал футболку с фамилией Писарский на матче с «Динамо»
- Gettyimages.ru
Счёт в игре 2:2. Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой после празднования одного из голов продемонстрировал футболку с фамилией Писарский, намекнув, что всё ещё намерен поменять фамилию.
Сычевой в начале чемпионата России сообщил о желании взять фамилию отчима.
«Сначала, может, и был стёб, но потом я сказал: «Сычёв — это один человек, Сычевой — другой». Думаю, лучше не сравнивать меня с ним. Фамилию я скоро поменяю на Писарский. Это фамилия отчима. Считаю его родным отцом», — сказал он.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» в гостях обыграл «Торпедо» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.