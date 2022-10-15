Ахметов назвал обидным результат матча с «Ахматом»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о результате матча 13-го тура чемпионата России по футболу с грозненским «Ахматом».

«...больше думали о том, как забить гол и одержать победу, поэтому забыли про оборону. Не доиграли эпизод, проиграли подбор, поэтому соперник и забил гол. Обидное поражение, конечно. Лучше бы мы были с победой, а без статуэтки лучшему игроку матча», — цитирует Ахметова «Матч ТВ».

Бывший футболист московского ЦСКА признался, что у него нет личного плана по количеству званий лучшему игроку матчей РПЛ.

«Наверное, план есть больше не по статуэткам, а по количеству результативных действий и пользе для команды», — сказал Ахметов.

Игра в Краснодаре завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Ахметов отметился двумя результативными передачами и был признан лучшим игроком матча.

«Краснодар» с 21 очком находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» располагается на седьмом месте с 20 очками.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» в гостях обыграл «Торпедо» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.