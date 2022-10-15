«Демирспор» без Дзюбы разгромил «Касымпашу» в матче чемпионата Турции

«Адана Демирспор» в гостях нанёс поражение «Касымпаше» в матче десятого тура чемпионата Турции по футболу.

Игра на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» в Стамбуле завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Винченцо Монтеллы.

Российский форвард «Демирспора» Артём Дзюба наблюдал за матчем со скамейки запасных.

Бывший нападающий «Зенита» подписал контракт с турецким клубом в августе. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В сезоне-2022/23 футболист провёл за «Адану» четыре матча и забил один мяч.

Ранее турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан прокомментировал игру Дзюбы.