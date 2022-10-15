В Москве 16 октября состоится финал Московского международного кубка по пляжному футболу
- РИА Новости
Как сообщили организаторы мероприятия, в соревнованиях принимают участие восемь клубов из пяти стран Европы, Азии и Африки.
Россию на турнире представляют «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА. Также в мероприятии принимают участие центр Олимпийского резерва из Белоруссии, ПФК «Арман» (Казахстан), «Гользапуш», «Шахин Хазар» (Иран) и «Мучча бойз» (Сейшельские острова).
Ранее стало известно, что московский ПФК «Спартак» записал на свой счёт вторую победу подряд в матче группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу.